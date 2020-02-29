https://static.news.ru/photo/2c73975a-5b04-11ea-9408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Биологи заявили, что им удалось найти идеальную «капсулу времени», способную вечно хранить историю человечества. Речь идёт о крохотном микроорганизме вида Halobacterium salinarum (Hsal), также называемом внеземным. Именно в его ДНК учёные предлагают записать данные о человеческой цивилизации.

Эту идею предложил художник из США Джо Дэвис, сотрудничающий с биологической лабораторией Гарвардского университета. Информация, кодированная в ДНК микроба, могла бы сохраняться на протяжении многих веков до тех пор, пока её не прочитают последователи вида Homo Sapiens на Земле или разумные инопланетяне, пишет Science.

Микроорганизм живёт в отложениях каменной соли и способен существовать сотни миллионов лет. Его практически невозможно убить. Кроме того, Hsal обладает в среднем 25 резервными копиями каждой из своих хромосом. Микроб может жить в вакууме, выдерживать длительную засуху, экстремальные температуры и интенсивное излучение. Он выдержал даже воздействие ядовитого газа, используемого для стерилизации лабораторного оборудования.

Ранее NEWS.ru писал, что группа зарубежных учёных обнаружила новый природный антибиотик даробактин, способный бороться с грамотрицательными бактериями. Он вырабатывается в желудке паразитических червей-нематод.