Исследователи выяснили причину летней засухи

https://static.news.ru/photo/7c700af8-ab4b-11ea-97c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Учёные использовали климатические модели для выяснения причин засухи летом. По их словам, на это влияет погода предыдущих сезонов.

Так, в качестве примера были рассмотрены страны Центральной и Северной Европы в период 2018 года. Летом они были поражены засухой, которой предшествовала ранняя весна с большим количеством теплых и солнечных дней. Подобная картина наблюдалась и в 2003 и 2010 гг.

По данным исследователей, основной причиной засухи является повышенная солнечная радиация в весенне-летний период, сообщается в журнале Science Advances.

Помимо этого, учёным удалось обобщить результаты по 11 глобальным компьютерным моделям растительности. Это позволило выяснить и другие признаки, по которым можно предсказать весной засуху. К примеру, показателями являются быстрый рост растений и активное поглощение углекислого газа последними.

Как ранее писал NEWS.ru, в этом году Чехия страдает от сильнейшей засухи за последние 500 лет.