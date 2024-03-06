Исследователь раскрыл «самый нелепый» миф о тайнах Древнего Египта Ученый Павлов назвал нелепым мифом официальную версию о строительстве пирамид

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Самым нелепым мифом о тайнах Древнего Египта является официальная версия о строительстве пирамид, что египтяне, обладающие примитивными технологиями, смогли создать такие уникальные объекты, заявил в разговоре с NEWS.ru директор института гиперкомплексных систем в геометрии и физики (НИИ ГСГФ), сторонник лаборатории альтернативной истории Дмитрий Павлов. Он заявил, что эта идея не выдерживает критики.

На мой взгляд, самой нелепой является официальная версия строительства пирамид. Считается, что египтяне, недавно вышедшие из пещер с достаточно примитивными технологиями, умудрились создать эти объекты, — пояснил специалист.

По словам Павлова, дело даже не в объеме строительных работ, хотя их масштаб действительно колоссальный. Несостыковка заключается в том, что египтяне смогли столь тщательно подогнать гранитные и базальтовые блоки друг под друга — сложно представить, что египтяне с их знаниями и инструментами смогли сделать такое.

Историки объясняют это фразой: терпение и труд все перетрут. Я инженер по образованию, имел дело с оборудованием и твердыми материалами, и как специалист не верю в подобные утверждения, — заключил он.

Ранее Павлов заявил, что существует несколько факторов, указывающих на то, что Большого Сфинкса в Египте построили намного раньше, чем принято считать. Эксперт уверен, что монумент является результатом работы высокоразвитой цивилизации.