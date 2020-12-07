Исследование показало способность чая подавлять частицы COVID-19

https://static.news.ru/photo/28e91fcc-3918-11eb-bb1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летучие соединения, содержащиеся в чайном листе, обладают способностью нейтрализовать частицы SARS-CoV-2, следует из результатов проведённого японскими биологами исследования.

Так, катехины и другие вещества, которые содержатся в чае, могут замедлять активность частиц коронавируса, нейтрализуя их или притормаживая процесс их попадания в здоровые клетки. Такими свойствами обладает как чёрный, так и зелёный чай, передаёт «Экономика сегодня».

Издание отмечает, что пока неизвестно, как летучие вещества чая ведут себя в организме человека. Кроме того, исследование профинансировали чайные компании, что могло повлиять на его результаты.

Как писал NEWS.ru, терапевт Ольга Бурлакова заявила, что вероятность заражения коронавирусом повышают продукты, которые смещают кислотно-щелочное равновесие в организме. В первую очередь речь идёт об изделиях из белой муки, коровьего молока и рафинированного сахара (сливочное масло, сметана, печенье, батончики, булочки, фастфуд, газировка), а также об алкоголе, крепком чае и кофе.