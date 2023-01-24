Исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало шок на Западе Работа ученых КНР о замедлении вращения ядра Земли спровоцировало на Западе переполох

Фото: CHROMORANGE/Ralf Decker /Global Look Press

Переполох в западной прессе вызвало исследование китайских ученых И Яна и Сяодун Суна о замедлении вращения ядра Земли. Оно было опубликовано в журнале Nature Geosience. Журналисты общественно-политических изданий предположили, как полученные данные могут влиять на происходящие на планете процессы.

Китайские геологи в своем материале провели анализ сейсмических волн, вызванных землетрясениями и в результате пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли в последнее десятилетие практически перестало вращаться и, возможно, в настоящее время начинает вращаться в обратную сторону.

Мы анализируем повторяющиеся сейсмические волны с начала 1990-х годов и показываем, что все траектории, которые ранее демонстрировали значительные временные изменения, за последнее десятилетие претерпевают незначительные изменения. Эта модель носит глобальный характер и предполагает, что вращение внутри ядра недавно приостановилось, — сообщается в исследовании.

Этот материал разжег споры в западной прессе о влиянии земного ядра на происходящие на планете процессы. Так, авторы издания The Washington Post отметили, что эти данные заставляют, в частности, задуматься о влиянии ядра на продолжительность дня и колебания магнитного поля планеты.

При этом в The New York Times заявили, что все происходящее похоже на «разрушающий мир блокбастер», однако призвали читателей не беспокоиться слишком сильно.

Ранее Илон Маск заявил о том, что риск глобальной ядерной катастрофы достиг пиковой отметки за последние 60 лет. Бизнесмен и ранее отмечал, что у России есть возможность полностью уничтожить США и Европу собственными ядерными боеголовками менее чем за 30 минут, и наоборот. По мнению Маска, об этом не знает «поразительное» количество людей.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что конфликт России с Украиной может сопровождаться ошибками и просчетами, способными поставить мир на порог Армагеддона.