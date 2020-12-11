Испытания «Спутника V» и вакцины AstraZeneca могут начать за рубежом

https://static.news.ru/photo/35bbb298-3bcd-11eb-8d54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О формате проведения совместного исследования по комбинации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и препарата от британской компании AstraZeneca станет известно на следующей неделе. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, первоначальные исследования пройдут, скорее всего, за рубежом.

Мы объявим об этом формате, я думаю, уже буквально на следующей неделе. Эти исследования, скорее всего, будут проводиться вначале не в России, — сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Дмитриев.

Он отметил, что в случае успешного завершения испытаний компании, скорее всего, будут самостоятельно производить компоненты своих вакцин. Окончательное решение будет принято по результатам испытаний. Кроме того, по словам главы РФПИ, сейчас обсуждается вопрос о проведении совместных исследований вакцин с одной из ведущих китайских компаний.

Но пока мы сфокусированы на вот этом очень важном партнёрстве с AstraZeneca. Сегодня весь мир наблюдает за этим, — добавил Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, британская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа AstraZeneca является недостаточно высокоэффективной. Однако недостатки европейской сыворотки могут быть исправлены благодаря добавлению второго компонента. Его возьмут у российского «Спутника V». Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Российские разработчики предложили британцам комбинировать вакцины в конце ноября. Позднее в РФПИ рассказали, что исследования работы AstraZeneca в комбинации со «Спутником V» планируют начать до конца 2020 года. Глава центра имени Гамалеи подчеркнул, что в ходе испытаний учёные возьмут один из аденовирусов российской сыворотки и понаблюдают за тем, будет ли прослеживаться усиление эффекта.

Британская фармкомпания AstraZeneca, разработавшая совместно с Оксфордским университетом вакцину, ранее сообщила, что при одном из методов дозирования препарат может быть эффективен примерно на 90%. Для этого пациентам вводилась сначала половина дозы, а потом полная. При введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. Средний результат — 70,4%.