Искусственный свет влияет на качество сна аквариумных рыбок

https://static.news.ru/photo/0aba53fe-796a-11ea-8520-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Исследователи из немецкого Института пресноводной экологии и рыболовства во внутренних водоёмах им. Лейбница выяснили, что искусственный свет, включённый ночью, подавляет у рыб выработку мелатонина.

Учёные провели эксперимент над европейским окунем. Подопытную группу разделили на несколько частей и подвергли ночью воздействию искусственного света разной интенсивности. Оказалось, что даже самая низкая интенсивность света способна подавить выработку мелатонина у рыб, пишет Environmental Pollution.

Искусственный свет ночью мешает не только аквариумным рыбкам, но и обитателям естественных водоёмов. В частности, основное световое загрязнение создают города, которые часто находятся неподалёку от водоёмов с пресной водой. В результате снижения у рыб выработки мелатонина нарушаются такие процессы, как размножение и рост.

Ранее NEWS.ru писал, что всё больше жителей России испытывают проблемы со сном. Так, в последние годы заметно вырос спрос на мелатонин — синтетический аналог биологического гормона, который служит естественным снотворным. Если в 2015 году россияне приобрели 768,1 тысячи упаковок такого средства, то в 2019-м — 2,26 млн.