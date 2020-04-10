Исчезновение экосистем на планете начнётся в 2030 году

https://static.news.ru/photo/de0ec5e8-7b39-11ea-a6a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ingo Schulz/imageBROKER.com/Global Look Press

Международная группа учёных прогнозирует начало рекордного вымирания биоразнообразия Земли уже в 2030 году.

Согласно их прогнозам, при сохранении нынешних темпов выбросов углерода к 2100 году погибнут около 73% видов живых организмов.

Как подсчитали учёные, при нагревании планеты на четыре градуса Цельсия под угрозой исчезновения окажется 15% животных, а при нагревании на два градуса Цельсия — всего лишь 2%.

Однако первые экосистемы начнут гибнуть уже в следующем десятилетии. Самыми уязвимыми будут тропические области океанов с коралловыми рифами, сообщает издание Science Alert.

Как писал NEWS.ru, потепление климата и отступление вечной мерзлоты сделает четверть территории России пригодной для сельского хозяйства — так считают европейские климатологи. На миллионах квадратных километров в Сибири и на Дальнем Востоке смогут выращивать пшеницу, картофель и другие морозостойкие культуры.