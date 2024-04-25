Как работает ДНК человека: интересные факты в инфографике

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ежегодно 25 апреля в мире отмечается День ДНК. В 1953 году в этот день в британском научном журнале Nature вышло несколько статей, посвященных открытию структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), молекулы которой хранят биологическую информацию о видах живых организмов в виде генетического кода. Три научные публикации были написаны учеными из Великобритании и США: Джеймсом Уотсоном, Фрэнсисом Криком, Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин, а также их коллегами.

День ДНК стали отмечать в США в 2003 году в связи с 50-летием открытия двойной спирали ДНК, а также завершением международного научного проекта «Геном человека».

О том, что такое ДНК, как она работает и другие интересные факты — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru