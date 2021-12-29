Институт философии РАН потратил 742 тыс. рублей на изучение связи зла и ада

Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на исследование «Является ли злом существование ада». И это не единственная платная работа, в которой фигурируют слова «ад» и «зло», сообщает РБК.

Согласно данным с сайта госзакупок, договор на написание трактата о взаимосвязи зла и ада был исполнен в октябре. Единственным поставщиком закупки значится доцент, кандидат философских наук, сотрудник Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко и «Высшей школы экономики» Игорь Гаспаров.

Кроме этой работы, институт философии РАН также заказывал такие исследования, как научная работа «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни» (667 тысяч рублей); исследование «Бесполезная свобода и проблема ада», где единственным поставщиком госзакупки указан Александр Мишура, кандидат наук, преподаватель НИУ ВШЭ (742 тысячи рублей); исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея», выполняется Богданом Фаулем (686 тысяч рублей).

В Институте философии РАН прокомментировали эти исследования.

Всё это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там всё распределено изначально из Российского научного фонда, — ответили учёные.

Ранее социальный философ Сергей Переслегин рассказал, что писателям-фантастам 1960-х удавалось предсказывать черты антиутопий в реальности благодаря научному и социальному прогрессу своей эпохи. Хотя он заявил, что сравнивал бы реальность скорее с жёсткими произведениями несколько более позднего периода.