Институт биоорганической химии и «Роснано» создадут вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/98bba9ba-82f6-11ea-b194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/ АГН«Москва»

Компания «Роснано» и Институт биоорганической химии Российской академии наук (ИБХ РАН) начали разработку вакцины от коронавируса нового типа (COVID-19). Препарат собираются получить к концу 2020 года. Передать на испытание технологию планируется в начале 2021-го.

При введении в организм синтетические наночастицы доставляют ДНК и белки непосредственно в иммунную систему, что способствует формированию длительного и устойчивого иммунитета, — пишет ТАСС.

По словам директора ИБХ РАН — Александра Габибова — специалисты взяли за основу достижения генной инженерии. Плюс подобных разработок в том, что необходимое вещество создаётся быстрее, а его промышленный выпуск проще развернуть.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, поправились 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.

Ранее профессор глобального здравоохранения из Имперского колледжа в Лондоне и генеральный директор по коронавирусу в ВОЗ Дэвид Набарро сообщил, что вакцину от коронавирусной инфекции могут не изобрести. Он отметил, что тогда людям придётся адаптироваться к вирусу, писал NEWS.ru.