Ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19 создали учёные

https://static.news.ru/photo/0d31eaaa-b297-11ea-acc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Herbert/Global Look Press

Британские учёные из университета Саутгемптона создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса. Он может помочь на ранних стадиях заболевания.

Разработчики уверены, что такое своевременное лечение может предотвратить осложнения от инфекции, включая летальный исход. Для ингаляций использован специальный экспериментальный препарат, сообщает Daily Mail.

Он попадает в лёгкие и помогает иммунной системе бороться с вирусом. Основой лекарства является препарат SNG-001 представляющий тонкие частицы пыли, которые проникают глубоко в лёгкие.

На данный момент ингалятор проходит стадию исследования на заражённых пациентах. Он выдаётся им в первые 72 часа после появления симптомов коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о работе над вакциной от коронавируса. По её словам, промышленное производство препарата начнётся в августе-сентябре.