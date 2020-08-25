Информатики выяснили, являются ли сны продолжением реальности

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Специалист по информатике Алессандро Фогли и его коллеги из итальянского университета Roma Tre проверили гипотезу о непрерывности сновидений, которая утдверждаеи, что сны являются продолжением реальной жизни.

Для этого исследователи разработали алгоритм, который позволяет за короткое время извлечь необходимые данные из отчётов о сновидениях. В этом им помогла система анализа снов, созданная в 1966 году Холлом и Ван де Каслом. Она интерпретирует сны с точки зрения персонажей, их взаимодействия и эмоций, которые возникли из-за этих взаимодействий.

Благодаря алгоритму Фогли удалось быстро проанализировать около 24 тысяч отчётов о сновидениях, которые размещены в свободном доступе в базе DreamBank. Полученные результаты учёные сравнили с ручной интерпретацией снов и выяснили, что в 75% алгоритм делает такие же выводы, как и терапевты. В ходе исследования команда проверила гипотезу непрерывности и смогли «вытащить» из большинства снов «статистические маркеры»: реальных людей и их взаимодействия, которые могли выступать в роли искажённого отражения реальности.

Такие алгоритмические подходы к анализу сновидений в будущем помогут упростить количественную оценку важных аспектов снов, которая сейчас производится вручную и является небыстрым и трудным процессом. По словам Фогли, новый алгоритм когда-то может перерасти в «технологии, которые ликвидируют нынешний разрыв между реальной жизнью и сновидениями», передаёт Royal society publishing.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Массачусетского технологического института разработали технологию управления сновидениями, которая помогает улучшить креативные способности человека. На выбор темы сна влияет специальный прибор Dormio, управляемый мобильным приложением.