Инфекционист рассказал, чем закончится штамм «омикрон»

Главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков считает, что новый «омикрон» штамм — не повод поднимать панику, так как его только начали изучать. К тому же сведения врачей противоречивы, а множественные мутации могут и вовсе уничтожить инфекцию, сообщает РИА Новости.

По словам врача, мутации в итоге могут привести к самоликвидации вируса, как это сейчас происходит в Японии с «дельта»-штаммом.

По мнению одних учёных, мутации ведут к более высокой заразности и большей патогенности, то есть зловредность вируса будет расти. По мнению других, пока не совсем понятно, что с этими мутациями не так, и прежде чем впадать в панику, нужно понять, опасно ли то, как меняется вирус. Излишнее количество мутаций вируса может сделать его нежизнеспособным, — пояснил специалист.

Поздняков добавил, что размножаться вирус будет среди непривитых, так как ему нужны благоприятная среда.

С одной стороны, всё больше вакцинированных, то есть это неблагоприятные условия для размножения вируса, а с другой, ему нужно как-то выживать, и для этого он будет размножаться среди непривитых. То есть в основном среди людей с противопоказаниями, — сказал врач.

И первое показание здесь — иммунодефициты. Так, по предположению эксперта, причиной появления штамма «омикрон» могло стать длительное носительство вируса в иммунокомпрометированном организме. Так как иммунитет именно таких пациентов не может справиться с вирусом оперативно, он находится в организме так долго, что начинает мутировать и уходить от слабых иммунных атак.

Если данная мутация (мутации) оказывается удачной, то она дальше активно распространяется в вирусной популяции, поскольку имеет преимущество перед немутированными собратьями. Так возник первый значимый штамм SARS-CoV-2 — британский «Альфа». Только не у ВИЧ-инфицированного, а у онкологического пациента, — рассказал эксперт.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что защититься от нового штамма коронавируса «омикрон» можно лишь при помощи ревакцинации. Скорее всего, также потребуется коррекция действующих вакцин.