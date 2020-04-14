Инфекционист объяснил, зачем штамм коронавируса привезли из США в Россию

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua

Одна из российских компаний привезла в страну штамм коронавирусной инфекции. Врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов заявил, что такая практика является стандартной в период пандемии.

Если есть целесообразность, если установлены многолетние (научные. — NEWS.ru) контакты, то они используются в полном объёме. И в данном случае результатов может быть множество, в зависимости от тех целей и задач, которые поставлены, в зависимости от конкретного проекта, — заявил Викулов в эфире радио Sputnik.

По его словам, исследования могут носить вирусологический, эпидемиологический или иммунологический характер. Учёные могут оценивать мутационную способность возбудителя, конструировать вакцину.

В число исследовательских групп, в число создателей вакцины могут вовлекаться специалисты из разных стран, — отметил Викулов.

Декларация на штамм коронавирусной инфекции 2019-nCoV была подана удалённо в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля. Вирусные частицы были транспортированы во флаконе объёмом 23×0,6 миллиметров и весом 88 граммов. Он был помещён в термоконтейнер для поддержания температуры от 2 до 8 °С. Общий вес груза составил 4,5 килограмма.

NEWS.ru писал, что 4 апреля российские учёные получили штамм коронавируса из Австралии и Таиланда.

В настоящий момент коронавирусом в мире заразились более 1,9 млн человек, более 119 тысяч умерли, более 450 тысяч выздоровели.

В России зафиксировано 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), 1470 человек выздоровели. Умерли 148 человек. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.