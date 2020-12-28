Инфекционист назвал главный минус лекарства от COVID-19 на основе антител

https://static.news.ru/photo/86ae4448-4935-11eb-92b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России разрабатывается терапевтический препарат для лечения COVID-19 на основе антител.

Лекарство будет применяться через капельницу. Эффект от лечения должен будет проявиться через 7–10 дней. При этом возможно создание ещё нескольких аналогичных препаратов, отметил учёный. Для того чтобы понять, какое средство будет более эффективным, будут проводиться клинические испытания, они должны начаться осенью 2021 года.

Вакцинолог, инфекционист и педиатр Евгений Тимаков в эфире радио Sputnik назвал главный недостаток нового метода лечения.

Пока на данный момент самый доказанный и эффективный способ [борьбы с коронавирусом] — это вакцинация. Но в перспективе — разработки препаратов на основе антител: у человека будет уже готовый иммунитет, и этот иммунитет борется с коронавирусной инфекцией. Перспективен ли этот метод? Да, перспективен. Но вопрос в другом, — сказал медик.

По словам Тимакова, получение специфических очищенных антител — процесс «совсем не дешёвый». Альтернативой могло бы стать переливание плазмы с антителами, однако этот способ чреват развитием серьёзных осложнений у пациента.

А чтобы сделать очищенный препарат именно из антител, это потребует больших лабораторных усилий, больших вложений. Поэтому не каждый человек сможет позволить себе этот препарат, — заключил специалист.

Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение экспериментальной сыворотки на основе антител, которой лечили заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа. Вместе с тем, как отметили в FDA, речь не идёт о широком применении препарата, а только об экстренных случаях.