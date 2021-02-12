Иммунолог не исключил риск новой пандемии

https://static.news.ru/photo/fa33fdd6-6dc5-11eb-bc32-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что нельзя на 100% исключать риск возникновения новой пандемии. По его словам, изменчивость COVID-19 продолжается, возможно и появление другого вируса.

На 100% сказать, что новой пандемии не будет не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, пока, по крайней мере. Так же, как появился текущий коронавирус, — считает врач-иммунолог.

В то же время Жемчугов уверен, что появление нового, еще более опасного штамма существующего коронавируса мало вероятно. Он отметил, что на основе COVID-19 новая пандемия вряд ли будет, но может возникнуть другой вирус.

Это природное явление: вирусы формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций. И если ему будет полезно как виду, он начнет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус, получив в результате мутации возможность передаваться от человека к человеку, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы инфекционист Сергей Рябов заявил, что пациентам, которые перенесли COVID-19, впоследствии грозит тяжёлый постковидный синдром. Кроме этого, эти люди могут заразиться суперинфекцией, которую некоторые путают с повторным коронавирусом. Первые кандидаты на постковидный синдром, по его словам, это те, у кого заболевание протекало «с воспалением лёгких, какими-то симптомами интоксикации». Определить его, по словам специалиста, можно по слабости, нарушениям сна, ухудшению физической и умственной деятельности, писал NEWS.ru.