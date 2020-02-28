https://static.news.ru/photo/0e9caf06-5a04-11ea-8bab-fa163e074e61_660.jpg Плезиозавр Seeleyosaurus guilelmiimperatoris, реконструкция внешнего вида Фото: Abhandlungen Königliche Preussische Akademie der Wissenschaften fur Berlin

Исследователи Палеонтологического института им. А.А. Борисяка обнародовали новые данные изучения ископаемых скелетов плезиозавров. Исследование показало, что хищный динозавр имел строение хвоста, схожее с современными китами.

Наличие кожистого плавника на конце хвоста у плезиозавров было доказано более ста лет назад на образце юрского силиозавра. Однако единственный отпечаток хвоста не давал чёткого представления о его расположении. Заведующий лабораторией палеогерпетологии Андрей Сенников на основе анализа скелетов юрских морских рептилий доказал, что у плезиозавров было горизонтальное расположение хвостового плавника, более всего напоминающее современных сирен и китообразных, пишет «Научная Россия».

Однако в отличие от китов основным органом поступательного движения у этого динозавра был не хвост, а ласты.