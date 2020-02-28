Исследователи Палеонтологического института им. А.А. Борисяка обнародовали новые данные изучения ископаемых скелетов плезиозавров. Исследование показало, что хищный динозавр имел строение хвоста, схожее с современными китами.
Наличие кожистого плавника на конце хвоста у плезиозавров было доказано более ста лет назад на образце юрского силиозавра. Однако единственный отпечаток хвоста не давал чёткого представления о его расположении. Заведующий лабораторией палеогерпетологии Андрей Сенников на основе анализа скелетов юрских морских рептилий доказал, что у плезиозавров было горизонтальное расположение хвостового плавника, более всего напоминающее современных сирен и китообразных,
Однако в отличие от китов основным органом поступательного движения у этого динозавра был не хвост, а ласты.
Ранее NEWS.ru писал, что палеонтологи из Университета Пердью и Музея естественных наук Хьюстона выдвинули версию, что динозавры могли
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