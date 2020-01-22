https://static.news.ru/photo/7c542d8e-3da4-11ea-89dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Новое нанокомпозитное вещество проводит тепло вдоль внутренних слоёв, одновременно обладая свойствами теплоизолятора в перпендикулярном направлении. Его синтезировали химики из Германии и Греции.

Управление тепловыми потоками применяется в разных сферах: от микроэлектроники до регуляции температуры внутри жилья. Обычно для отведения тепла используют металлы, для теплоизоляции — многофазные материалы, например, пенопласт. Новое же вещество похоже на перламутр и обладает также свойствами электроизолятора, передаёт N+1.

Оно представляет собой одномерные полимерные цепи поливинилпирролидона, зажатые между слоями глинистого неорганического минерала флюорогекторита.

Как писал NEWS.ru ранее, американские учёные синтезировали молекулу, которая может поглощать свет во всём видимом спектре. Также она может выступать в качестве катализатора процесса образования водорода из воды с использованием солнечной энергии.