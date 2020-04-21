Химики смогли сделать пьезоэлектрик прочнее в условиях нагрузки

https://static.news.ru/photo/552f0caa-83d2-11ea-a19f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Химики создали новейшую технологию полимерного пьезоэлектрика в жидкостях, похожих на плазму человеческой крови по ионному составу. Метод можно адаптировать для механических нагрузок, как это делает костная ткань.

При этом, он увеличит модуль упругости в 1,8 раза в конкретный момент работы. В качестве матрицы авторы проекта взяли полимерное основание — полидивинилиденфторид. Его неделю выдерживали в имитаторе плазмы.

Позже сканирующий электронный микроскоп обнаружил — вещества в большей степени кристаллизовались на стороне пластинки материала с отрицательным зарядом. Анализ осадка показал — если раствор обновляется, то на поверхности формируется слой гидроксиапатита — это основная составная часть костей. Если не обновлять — то появится смесь гидроксиапатита с кальцитом. Их используют в производстве металлических медицинских имплантов, говорится на сайте издания Advanced Materials.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалистам из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета впервые удалось снизить температуру молекулы натрий-литий до 220 нанокельвинов.

Учёные поместили 30 тысяч молекул натрий-лития и 100 тысяч атомов натрия в оптическую ловушку, где частицы удерживало электромагнитное поле. Спустя время они термализировались за счёт столкновений друг с другом. За два цикла их температура снизилась до рекордных значений.