https://static.news.ru/photo/284a7670-6d16-11ea-881a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Новый вид катодов, созданный химиками Сколтеха на базе соединений фосфора и титана, не уступает по своей энергоёмкости и стабильности классическим аналогам на базе кобальта. Открытие может послужить стимулом поиска и разработки уникального катодного материала, содержащего титан, считает профессор Сколтеха Станислав Федотов.

Над проектом трудились учёные из Италии и России. Химики провели эксперименты с соединениями титана — одного из самых распространённых элементов в коре Земли. Подобные вещества почти не наносят вреда человеческому организму и окружающей среде, пишет журнал Nature.

Исследователи заявили, что титан никогда не рассматривался в качестве компонента катодов из-за слишком низкого электрохимического потенциала соединений. Это не позволяет использовать их для создания аккумуляторов, вырабатывающих ток высокого напряжения.

У нового материала есть много преимуществ. Например, его можно применить в калиевых батареях, он не будет разлагаться при температурах свыше 100 градусов по Цельсию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские физики создали эластичный суперконденсатор. Он может растянуться в восемь раз, оставаясь работоспособным на 100%. Разработка устойчива к повторяющимся изменениям размеров и теряет считанные проценты ёмкости после 10 тысяч циклов перезарядки.