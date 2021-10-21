Владелец ГК «Регион» учредил премию для аспирантов МГУ

МГУ им. М. В. Ломоносова

Глава группы компаний «Регион» Сергей Судариков объявил об учреждении именной премии для аспирантов МГУ им. Ломоносова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Первыми стипендиатами стали два аспиранта кафедры аэромеханики и газовой динамики механико-математического факультета МГУ Егор Годенко и Сергей Корольков. Аспиранты занимаются моделированием распределения пылевой компоненты в гелиосфере и моделированием взаимодействия солнечного света с межзвёздной средой, говорится в сообщении.

Необходимым условием получения стипендии является наличие публикаций в рецензируемых журналах, входящих в международные библиографические базы Web of Science и Scopus. Стипендия выплачивается ежеквартально, её размер соответствует средней заработной плате по Москве.

«Согласно исследованиям, количество молодых учёных продолжает сокращаться, это связано с вопросами материального обеспечения и вынужденного выбора между работой, карьерой и научной деятельностью. Стипендия талантливым исследователям призвана облегчить этот выбор», — заявил Сергей Судариков.

Ранее на кафедре аэромеханики и газовой динамики был объявлен открытый конкурс для аспирантов всех годов обучения. Основным критерием присуждения и последующего продления стипендии являлись научные достижения соискателя, которые должны быть подтверждены публикациями в ведущих международных научных журналах.