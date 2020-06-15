Учёный «обвинил» ларьки и гаражи в разрушении вечной мерзлоты

https://static.news.ru/photo/7eada00e-afa7-11ea-ae75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многочисленные продуктовые ларьки и гаражи, установленные в 90-е на территории полярных российских городов, ускорили разрушение многолетней мерзлоты, считает профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) Дмитрий Стрелецкий.

Вот вы поставили ларёк в Воркуте, в Якутске, <...> и вы туда провели электричество и поставили обогреватель. И вот ваш ларёк тёпленький и начинает растапливать мерзлоту. Когда ларёк покосится, вы его передвинете, но разрушение мерзлоты уже началось, — цитирует учёного РИА Новости.

Исследователь добавил, что несущая способность оттаявшего грунта снижается. Из-за этого увеличивается вероятность разрушения зданий, возведённых на месте бывших ларьков и гаражных массивов.

По словам Стрелецкого, экономика России к 2050 году потеряет от разрушения вечной мерзлоты до $250 млрд.

Наша же идея, которую мы пытаемся продвигать много лет, это всемирная сеть наблюдения за мерзлотой. Должна быть единая база данных и возможность ей воспользоваться. Доступ к ней может иметь любой учёный или начальник ЖЭКа в Норильске. Им обоим нужна информация о том, что происходит с мерзлотой, — добавил профессор.

Проблема мониторинга состояния вечной мерзлоты стала актуальной после ЧП в Норильске, где 29 мая 2020 года произошла утечка дизельного топлива. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн горючего из резервуара ТЭЦ. Пострадало уникальное озеро Пясино ледникового происхождения. Его площадь составляет 735 квадратных километров. Авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3. Сыщики считают, что Ринат Ахметчин не исполнил своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации.

По делу проходят ещё четверо фигурантов. Это главный инженер ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов, директор предприятия Павел Смирнов и начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Им вменяют статью 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов).

По мнению СК, предприятие использовало резервуар, который ещё в 2018 году был признан аварийным, именно это и привело к ЧП.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с места аварии на ТЭЦ-3 в Норильске экстренные службы вывезли 75,48 тысячи тонн загрязнённого грунта.