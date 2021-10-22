Глава Роскосмоса рассказал о встрече с необъяснимыми для науки явлениями
Михаил Родионов
Михаил Родионов
15:51, 24 октября 2021
Дмитрий РогозинФото: roscosmos/vk.com
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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своём Facebook написал, что человечество сталкивается с такими объектами и явлениями, которые современная наука не в силах объяснить. Ранее глава NASA Билл Нельсон рассказал, что пилоты видели некие летающие объекты, но не знают, что это такое.
Мы действительно часто сталкиваемся с необъяснимыми с позиции современной науки явлениями и объектами, — написал Рогозин.
Также руководитель NASA Билл Нельсон во время диалога в прямом эфире, организованного директором Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато рассказал, что пилоты агентства видели летающие объекты, но не знают, что это такое.
Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля — единственное место обитания формы жизни, — сказал Нельсон.
Ранее Рогозин уже допускал существование внеземных цивилизаций. Фактов, считает он, подтверждающих существование гуманоидных инопланетян, нет, однако различные формы жизни могут существовать во Вселенной.