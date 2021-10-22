Глава Роскосмоса рассказал о встрече с необъяснимыми для науки явлениями

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своём Facebook написал, что человечество сталкивается с такими объектами и явлениями, которые современная наука не в силах объяснить. Ранее глава NASA Билл Нельсон рассказал, что пилоты видели некие летающие объекты, но не знают, что это такое.

Мы действительно часто сталкиваемся с необъяснимыми с позиции современной науки явлениями и объектами, — написал Рогозин.

Также руководитель NASA Билл Нельсон во время диалога в прямом эфире, организованного директором Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато рассказал, что пилоты агентства видели летающие объекты, но не знают, что это такое.

Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля — единственное место обитания формы жизни, — сказал Нельсон.

Ранее Рогозин уже допускал существование внеземных цивилизаций. Фактов, считает он, подтверждающих существование гуманоидных инопланетян, нет, однако различные формы жизни могут существовать во Вселенной.