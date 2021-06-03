Глава РАН раскритиковал продвигаемую Западом модель безуглеродной экономики

https://static.news.ru/photo/d2fedfdc-c4f6-11eb-9d9d-96000091f725_660.jpg Александр Сергеев Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент Российской академии науки Александр Сергеев в интервью РИА Новости заявил, что лежащие в основе Парижского соглашения по климату модели не учитывают возможности катастрофического роста концентрации в атмосфере Земли парниковых газов, вызванного не связанными с деятельностью человека причинами.

По словам главы РАН, стремление к «нулевому балансу» в рамках концепции безуглеродной экономики, активно продвигаемой странами Запада, может быть бессмысленным без учёта всех факторов. В частности, ряд экспертов считают, что в атмосферу планеты в результате таяния вечной мерзлоты может быть выброшено столько метана, что все усилия людей по созданию «зелёной» энергетики окажутся тщетными, указал Сергеев.

Это острая тема. Можно даже не акцентировать внимание на метане, потому что для каждого из парниковых газов есть свои, скажем так, петли положительной обратной связи, которые могут сработать в силу чисто природных процессов, без какого-либо антропогенного влияния, — подчеркнул президент РАН.

Сергеев отметил, что лёгшие в основу Парижского соглашения климатические модели страдают от недостатка внимания к глобальным природным процессам, а важность изучения этих процессов пока не признаётся на политическом уровне.

Я далёк от утверждения, что этот процесс пошёл и что ни делай по Парижскому соглашению, сколько фабрик ни отключай, ничего не получится, но то, что это необходимо исследовать, это факт, — заключил учёный.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров отказаться от инвестиций в уголь и сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии.