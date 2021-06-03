Глава РАН назвал способ увеличить число привитых от COVID россиян

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что индивидуальный подход, включающий ненавязчивое и располагающее приглашение на вакцинацию, поможет увеличить число россиян, привитых от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава РАН в ходе Петербургского международного экономического форума
Понятно, что человек может быть очень занят, так напишите в письме, в эсэмэске, условно говоря: «Вам удобно в три часа ночи? Приходите в три часа ночи», — предложил Сергеев.
Ранее стало известно, что студенты ряда московских вузов смогут привиться в своих учебных учреждениях. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, власти стремятся к тому, чтобы прохождение вакцинации от коронавируса было удобно как можно большему количеству людей. С этой целью регулярно обновляется список прививочных пунктов, создаются выездные бригады.