Глава РАН назвал способ увеличить число привитых от COVID россиян

https://static.news.ru/photo/f817bca6-c502-11eb-8dd5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что индивидуальный подход, включающий ненавязчивое и располагающее приглашение на вакцинацию, поможет увеличить число россиян, привитых от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава РАН в ходе Петербургского международного экономического форума отметил , что российские медики могут «по-человечески» обращаться к гражданам через социальные сети и другие современные средства коммуникации. По мнению Сергеева, такой подход поможет россиянам понять, что врачи проявляют личную заботу.

Понятно, что человек может быть очень занят, так напишите в письме, в эсэмэске, условно говоря: «Вам удобно в три часа ночи? Приходите в три часа ночи», — предложил Сергеев.

Ранее стало известно, что студенты ряда московских вузов смогут привиться в своих учебных учреждениях. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, власти стремятся к тому, чтобы прохождение вакцинации от коронавируса было удобно как можно большему количеству людей. С этой целью регулярно обновляется список прививочных пунктов, создаются выездные бригады.