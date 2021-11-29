Гинцбург заявил о риске ухудшения эпидситуации из-за штамма «омикрон»

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что большое количество мутаций «омикрон»-штамма коронавируса может привести к более долгому и тяжёлому течению заболевания. При этом у организма будет больше времени на выработку иммунитета, отметил он в беседе с ТАСС.

Больше [мутаций] ещё не значит, что хуже. Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии [клетки, которые сливаются в единую массу], [уменьшит] скорость перехода от момента заражения до проникновения в лёгкие. Если это будет как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма «дельта», то тогда клетки памяти будут работать и нас с вами защищать, — подчеркнул учёный.

Он добавил, что в этом случае число тяжёлых заболеваний резко уменьшится, хотя заразность может оказаться такой же, как при «дельта»-штамме, даже больше.

Центр Гамалеи пока не получил образец «омикрон»-штамма, когда это случится, его следует изучать по нескольким параметрам, уточнил Гинцбург.

Какие антитела образуются, насколько сыворотка, которая под действием «Спутника V» образовалась, будет нейтрализовать [вирус]. С другой стороны, будет ли этот штамм образовывать синцитии, то есть, сколько времени займёт переход от момента заражения до тяжёлого поражения лёгких, — пояснил учёный.

Он считает, что, если «омикрон» окажется таким же, как уханьский штамм, ничего опасного не последует. Однако если он повторит «дельта»-штамм, тогда хорошего будет мало.

Ранее стало известно, что работа по получению вакцины от нового штамма «омикрон» займёт не больше 10 дней, заявил Александр Гинцбург. Одобрение новой вакцины Минздравом может занять полтора месяца, уточнил он. Минздрав, по мнению Гинцбурга, может уложиться и в более короткий срок, учитывая существующую чрезвычайную ситуацию.