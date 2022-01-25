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Гинцбург заявил о необходимости привить 10 млн подростков

21:24, 25 января 2022
Гинцбург заявил о необходимости привить 10 млн подростков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости привить 10 млн подростков за полгода, чтобы обезопасить их от тяжёлой болезни. Об этом микробиолог сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Академик также пояснил, что клинические исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет могут занять до 3,5 месяца. Препарат также будет двухкомпонентным, от «Спутника V» его будет отличать концентрация в пять или 10 раз меньше исходника.

Планируется провести в течение трёх, максимум трёх с половиной месяцев клинические исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет. Там будут тоже использованы две дозы «Спутника V», одна разведённая в пять раз с пониженной концентрацией, другая с пониженной концентрацией по сравнению с исходным «Спутником» в 10 раз, и по результатам исследования будет выбрана оптимальная доза, которая потом превратится в вакцину, — рассказал глава центра Гамалеи.

Учёный также отметил, что не видит сезонной зависимости в поведении коронавирусной инфекции.

Если грипп, как мы видим, — это сезонное заболевание, которое в течение года легко прогнозируется, <...> то совершенно невозможно этого сказать на примере тех трёх штаммов COVID-19, которые мы пережили или переживаем за последние два года. Никакой сезонности в поведении нового возбудителя я не вижу, — отметил Гинцбург.

Ранее сообщалось, что центр им. Гамалеи планирует к марту завершить первую и вторую фазу клиничеcких исследований комплекcной вакцины от COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов вируса. Об этом сообщил замдиректора учреждения Денис Логунов.

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