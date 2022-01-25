Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости привить 10 млн подростков за полгода, чтобы обезопасить их от тяжёлой болезни. Об этом микробиолог сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Академик также пояснил , что клинические исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет могут занять до 3,5 месяца. Препарат также будет двухкомпонентным, от «Спутника V» его будет отличать концентрация в пять или 10 раз меньше исходника.

Планируется провести в течение трёх, максимум трёх с половиной месяцев клинические исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет. Там будут тоже использованы две дозы «Спутника V», одна разведённая в пять раз с пониженной концентрацией, другая с пониженной концентрацией по сравнению с исходным «Спутником» в 10 раз, и по результатам исследования будет выбрана оптимальная доза, которая потом превратится в вакцину, — рассказал глава центра Гамалеи.

Учёный также отметил, что не видит сезонной зависимости в поведении коронавирусной инфекции.

Если грипп, как мы видим, — это сезонное заболевание, которое в течение года легко прогнозируется, <...> то совершенно невозможно этого сказать на примере тех трёх штаммов COVID-19, которые мы пережили или переживаем за последние два года. Никакой сезонности в поведении нового возбудителя я не вижу, — отметил Гинцбург.

Ранее сообщалось, что центр им. Гамалеи планирует к марту завершить первую и вторую фазу клиничеcких исследований комплекcной вакцины от COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов вируса. Об этом сообщил замдиректора учреждения Денис Логунов.