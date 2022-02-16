Гинцбург: в новой вакцине от COVID-19 нет живого вируса

Новая вакцина против коронавируса не содержит живого вируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Разработанная центром вакцина содержит вирусоподобные частицы, но не генетический материал, отметил глава НИЦ.

Вакцина живого вируса не содержит, генетического материала в вакцине не будет, — рассказал Гинцбург.

Отмечается, что новая российская вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, будет вводиться дважды. Это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.

Накануне Минздрав России выдал разрешение центру Гамалеи на проведение клинических исследований новой вакцины против COVID-19.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят штамм «омикрон». По словам врача, астма вызывает приступы удушья из-за отёка бронхов. Данное состояние увеличивает напряжение на респираторную систему во время коронавируса, отметил эксперт.

С мнением специалиста согласился врач-пульмонолог Сергей Пурясев, который отметил, что больные, страдающие астмой, находятся под большим риском тяжёлых осложнений от любой вирусной инфекции, в том числе от «омикрона». При этом врачи считают, что после окончания пандемии COVID-19 человечество получит коморбидную нацию людей, которые будут иметь сразу несколько хронических заболеваний.