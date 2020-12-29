Только внутривенно: Гинцбург рассказал о препарате для лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/83f300ac-4b44-11eb-8864-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Препарат для лечения коронавируса, действие которого основано на антителах, нельзя будет приобрести в аптеках. Он создаётся исключительно для применения в стационаре, сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, антитела должны вводиться врачом в кровоток. Поэтому другие формы лекарства невозможны.

Он [препарат] не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжёлой стадиях, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Речь идёт о моноклональных антителах, которые фактически и служат защитой от вируса и находятся в плазме переболевших. Однако для нового препарата их будут получать при помощи генной инженерии и в концентрированном виде.

Ранее Гинцбург сообщал, что возглавляемый им центр разрабатывает лекарство от коронавируса на основе антител. Он выразил надежду, что примерно через год оно будет зарегистрировано. Испытания на людях планируется начать осенью 2021 года.

Препарат российского производства на основе антител будут применять как капельницу. Эффект от него, предположительно, появится через 7–10 дней после использования, писал NEWS.ru.