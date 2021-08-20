Гинцбург пояснил дополнительный эффект от «Спутника Лайт» с вакциной Pfizer

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург предложил для усиления эффекта использовать вакцину «Спутник Лайт» для тех, кто привился от коронавируса вакциной Pfizer. По словам медика, это предложение имеет научную основу, сообщает ТАСС.

Российская разработка усиливает эффект иностранной прививки, так как Pfizer не обладает достаточной эффективностью против «дельта»-штамма коронавируса. А этот штамм на сегодня составляет до 100% заражений в мире.

По словам учёного, Pfizer реагирует на «дельту» в два раза слабее, чем против изначального варианта коронавируса, и составляет всего лишь 40–50%. «Спутник V» при этом показывает высокую эффективность в борьбе с данной мутацией коронавируса. Поэтому имеет смысл усилить им эффект от иностранной прививки.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer совместные испытания с вакциной «Спутник Лайт» в качестве третьего укола для усиления эффекта защиты от коронавируса.