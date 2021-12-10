Гинцбург: «омикрон» выделили из организмов заразившихся россиян

Учёные центра Гамалеи получили образец «омикрон»-штамма от заразившихся российских туристов, которые вернулись из ЮАР, об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. Путешественники вернулись на родину в конце ноября, 24 человека госпитализировали сразу с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы выделили «омикрон» от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа. Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали, — поделился Гинцбург.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. В настоящее время в большинстве стран на континенте уровень вакцинации населения не превышает 10%. ВОЗ неоднократно выступала с критикой в отношении развитых стран, которые не поставляют вакцины в беднейшие страны, откуда исходит опасность новых мутаций.

Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов заявил, что ещё несколько групп коронавирусов в недалёком будущем могут прорваться из мира животных к людям. Эксперт отметил, что людям следует быть готовыми к такому сценарию.