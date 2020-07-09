Геологическая история Земли может быть переписана

Новое исследование международной группы учёных ставит под сомнение общепринятую теорию формирования континентов путём движения тектонических плит.
Как
Исследователи применили метод стабильных изотопов, чтобы точнее определить процессы, повлиявшие на рождение континентальных и мантийных плит. Так, были измерены изотопы цинка и железа в породах гор Южной Африки и Центральной Сибири.
Оказалось, что химический состав образцов пород не соответствует ожидаемому. По словам исследователей, если бы формирование шло в результате субдукции, то соотношение изотопов железа и цинка было бы очень низким или очень высоким, но оно оказалось таким же, как в несубдукционных породах.
Наше исследование предлагает новую, но пока неизвестную теорию формирования континентов Земли, — заявил один из авторов исследования доктор Люк-Серж Дусе.
Магнитное поле нашей планеты почти на миллиард лет старше, чем считалось ранее. К такому выводу пришла группа учёных из США, Японии и Канады. С помощью анализа материалов раскопок в Австралии исследователи подтвердили существование периода невероятно сильного магнитного поля Земли. Результаты замеров, опубликованные в журнале Рroceedings of the National Academy of Sciences, показали, что период супермощного магнитного поля начался и закончился примерно 4 млрд лет назад. В изучении поля помогли «свидетели». Ими являются магнитные минералы, поднимающиеся из недр Земли, писал NEWS.ru.
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