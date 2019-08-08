Геологическая служба США выявила наличие воды в нижней части кратера гавайского вулкана Килауэа. Это говорит о том, что в будущем может произойти катастрофическое извержение.
По данным издания
Отмечается, что озёра появились благодаря трещинам в скалах, через которые просачивается вода. При этом в прошлом году кратер Килауэа опустился на 300 метров и подвергся воздействию грунтовых вод.
По словам учёных, как только три озера соединятся в один большой водоём, извержение вулкана превратит его в пар, что приведёт к мощному взрыву с выбросом большого количества пород и пепла.
Вместе с тем катастрофических последствий опасаться не стоит, так как пока в водоёмах слишком мало воды.
Ранее News.ru писал о том, что учёные из института геофизики Перу зафиксировали наличие лавы в кратере вулкана Убинас, уже несколько дней проявляющего активность. Есть основания ожидать «взрывы с выбросом камней и пепла».