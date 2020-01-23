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Палеогенетики из Гарвардского университета впервые расшифровали ДНК Homo sapiens, которые жили на территории Африки в каменном веке. Провести исследование на предыдущих находках не получалось, так как в жарком климате биоматериал плохо сохраняется.

Пригодные для изучения останки были найдены в пещере Шум Лака на западе Камеруна. Этот регион считается прародиной группы народов банту. Биоматериал был извлечён из костей детей возрастом от 4 до 15 лет, живших 8 тысяч и 3 тысячи лет назад.

Оказалось, что обитатели пещеры не были прямыми предками или даже близкими родичами современных банту. Они были ближе к охотникам-собирателям, которые сейчас живут в Центральной и Восточной Африке, чем к народам, населяющим Камерун. Это говорит о том, что после появления первых Homo sapiens человечество очень быстро разделилось сразу на четыре больших ветви. Это произошло примерно 200-250 тысяч лет назад, то есть задолго до того, как предки людей, живущих за пределами Африки, покинули этот континент.

Выводы исследователей опубликовал научный журнал Nature . Главный из них состоит в том, что новые расчёты значительно усложняют картину эволюции человечества и говорят о том, что важнейшие этапы развития Homo sapiens проходили именно в это время.

Ранее палеогенетики из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка определили, какой процент ДНК неандертальцев остался в геноме современных людей. По их данным, за последние 45 тысяч лет он практически не изменился. Примерно 55 тыс. лет назад Homo sapiens покинули Африку и оказались в Евразии. Тогда началось межвидовое скрещивание с неандертальцами. В результате современные люди, за исключением африканцев, унаследовали 1−2% неандертальской ДНК, писал NEWS.ru.