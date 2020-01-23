Палеогенетики из Гарвардского университета впервые расшифровали ДНК Homo sapiens, которые жили на территории Африки в каменном веке. Провести исследование на предыдущих находках не получалось, так как в жарком климате биоматериал плохо сохраняется.
Пригодные для изучения останки были найдены в пещере Шум Лака на западе Камеруна. Этот регион считается прародиной группы народов банту. Биоматериал был извлечён из костей детей возрастом от 4 до 15 лет, живших 8 тысяч и 3 тысячи лет назад.
Оказалось, что обитатели пещеры не были прямыми предками или даже близкими родичами современных банту. Они были ближе к охотникам-собирателям, которые сейчас живут в Центральной и Восточной Африке, чем к народам, населяющим Камерун. Это говорит о том, что после появления первых Homo sapiens человечество очень быстро разделилось сразу на четыре больших ветви. Это произошло примерно 200-250 тысяч лет назад, то есть задолго до того, как предки людей, живущих за пределами Африки, покинули этот континент.
Выводы исследователей опубликовал научный журнал
Ранее палеогенетики из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка определили, какой процент ДНК неандертальцев остался в геноме современных людей. По их данным, за последние 45 тысяч лет он практически не изменился. Примерно 55 тыс. лет назад Homo sapiens покинули Африку и оказались в Евразии. Тогда началось межвидовое скрещивание с неандертальцами. В результате современные люди, за исключением африканцев, унаследовали 1−2% неандертальской ДНК, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен