Генетики создали зародыш обезьяны с человеческой корой мозга

https://static.news.ru/photo/685dfa0a-b232-11ea-8564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen & Christine Sohns/imageBROKER.com/Global Look Press

Исследователи из Института молекулярной клеточной биологии имени Макса Планка встроили уникальный человеческий ген ARHGAP11B в геном оплодотворенных яйцеклеток мартышек-игрунок. В результате эксперимента они получили зародыши приматов, у которых неокортекс был толще и обладал большим числом борозд и складок.

Как отмечают учёные, ген ARHGAP11B, который обнаружен только у людей, известен своей ролью в расширении неокортекса — «новой коры» головного мозга и отвечает за более развитые нервные функции — речь, сенсорное восприятие, выполнение моторных команд и осознанное мышление. По их мнению, что после того, как он появился в ДНК человека, кора его мозга стала примерно в три раза толще, чем у шимпанзе и других приматов.

На 101-й день развития эмбриона с геном человека, то есть за 50-й дней до рождения животного, его неокортекс стал больше, толще, имел больше складок и борозд по сравнению с корой мозга не трансгенных мартышек.

Кроме того, исследование показало, что продемонстрировало, что помимо увеличения размера и количества складок в неокортексе, контролирует выработку определенных нейронов, которые развиваются позже и важны для обработки информации более высокого порядка, пишет журнал Science.

По словам учёных, из-за этических проблем они ограничились проведением опытов на зародышах, поскольку не могут предсказать включения этого гена на постнатальное развитие обезьян.

Ранее NEWS.ru писал о попытках учёных из разных стран скрестить человека и животных. Одним из таких экспериментов стало создание жизнеспособных зародышей на основе генетического материала кролика и человека. Специалистам в одной из лабораторий Шанхая удалось вырастить их до стадии формирования стволовых клеток, а в 1967 китайские учёные пытались вывести гибрид человека и шимпанзе путём оплодотворения самки животного мужскими половыми клетками