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Поведение плодовых мух — дрозофилов — не зависит от особенностей генетики. Различия объясняются асимметричным расположением нейронов. Связи между ними распределены случайным образом в процессе образования клеток, считает группа исследователей из Германии, Франции и Бельгии под руководством Герита Линневебера (Парижский университет).

Подопытных особей поместили на белое и равномерно освещённое поле. На стенках камеры, напротив друг друга, расположили две вертикальные чёрные линии. Насекомые не смогли дойти до этих полос, и перемещались между ними.

В подобных условиях дрозофилы, как правило, перемещаются то вперёд, то назад от одного контрастного изображения к другому. Но часть из них обследует всё пространство равномерно. Таким образом, поведение насекомых в данном случае индивидуально. Для уточнения результатов, специалисты определили среднее отклонение траекторий мух от прямой линии между линиями, передаёт журнал Science. В ходе экспериментов учёные использовали парадигму Буридана, позволяющую определить реакцию насекомых на зрительные раздражители.

Как ранее писал NEWS.ru, британские исследователи из Эксетерского университета выяснили, что шум кораблей может послужить причиной сокращения численности крабов, живущих у берега. Учёные доказали, что ракообразные, меняющие цвет в соответствии с окружающей обстановкой, путаются при выборе маскировки из-за постоянного шума.