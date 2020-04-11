Гендиректор «Вектора» рассказал о пневмокостюме для работы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/48464c2a-7be3-11ea-9430-fa163e074e61_660.jpg Ринат Максютов Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов назвал преимущества пневмокостюма, который используется учёными для работы с особо опасными вирусами.

По его словам, костюм был разработан два года назад. Он отличается плотной тканью, хорошим обзором, а также такими защитными элементами, как двойная молния, обеспечивающими дополнительную защиту.

И, безусловно, он работает под повышенным давлением, то есть давление в костюме всегда выше, чем в окружающем инфекционном виварии, — отметил Максютов.

При этом он подчеркнул, что в таких костюмах могут работать не все специалисты, для которых проводится строгий отбор.

Отбор проходят только космонавты, — сказал гендиректор в эфире на канале «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, ранее Максютов сообщил, что первые исследования вакцины от коронавируса в РФ проведут на 60 добровольцах.