Гендиректор «Вектора» рассказал о пневмокостюме для работы с коронавирусом

Генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов назвал преимущества пневмокостюма, который используется учёными для работы с особо опасными вирусами.
По его словам, костюм был разработан два года назад. Он отличается плотной тканью, хорошим обзором, а также такими защитными элементами, как двойная молния, обеспечивающими дополнительную защиту.
И, безусловно, он работает под повышенным давлением, то есть давление в костюме всегда выше, чем в окружающем инфекционном виварии, — отметил Максютов.
При этом он подчеркнул, что в таких костюмах могут работать не все специалисты, для которых проводится строгий отбор.
Отбор проходят только космонавты, —
сказалгендиректор в эфире на канале «Россия 1».
Как писал NEWS.ru, ранее Максютов сообщил, что первые исследования вакцины от коронавируса в РФ проведут на 60 добровольцах.
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