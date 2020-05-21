Гарвардская вакцина от COVID-19 доказала свою эффективность

https://static.news.ru/photo/c9e7a236-9b43-11ea-a7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fredrik Sandberg/Tt/Global look Press

Вакцина от коронавируса, разработанная учёными из Гарвардского университета США, оказалась успешной. В ходе исследования новым препаратом было привито девять обезьян.

Как выяснилось в результате эксперимента, макакам ввели шесть прототипов коронавирусной вакцины. Все они не заболели повторно коронавирусом после восстановления здоровья, поскольку у них выработался иммунитет от вируса. Это означает, что их иммунная система распознала повторную инфекцию и не дала ей развиться. Следовательно, предположение о натуральном иммунитете человека после заражения COVID-19 не лишены оснований, считают учёные.

Кроме того, исследователи провели испытания шести прототипов вакцины на 25 обезьянах. При этом 10 животных получили плацебо. Через шесть недель всех животных попытались заразить коронавирусом, но лишь у обезьян, получавших вакцину, оказался более высокий уровень защиты, отмечает «Медикфорум».

Ранее, как передавал NEWS.ru, власти Франции призвали тех, кто первыми разработают вакцину от коронавируса, сделать её глобальным достоянием.