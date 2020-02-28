Исследование физиков из Новой Зеландии может в перспективе дать возможность вручную собирать молекулы. Специалистам впервые удалось пронаблюдать рекомбинацию трёх отдельных атомов, удерживаемых оптическими пинцетами.
Выкладки физиков из университета Отаго
Новозеландские учёные придумали способ изучить явление непосредственно, проведя рекомбинацию в полном вакууме. Для этого они оптическими пинцетами захватили три атома рубидия и соединили их, предварительно охладив до миллионной доли кельвина. После около 600 экспериментов физики удостоверились, что отдельные атомы выбрасываются гораздо позже, чем когда они находятся в составе большого массива вещества. Теории, объясняющей это, пока не выработано. Авторы исследования полагают, что фундаментальное объяснение задержки позволит в перспективе управлять подобными по масштабу процессами.
Ранее в феврале, как сообщал NEWS.ru, французским физикам удалось получить новые материал, в котором внешнее магнитное поле вызывает электрическую поляризацию, а электрическое поле создаёт намагниченность.
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