https://static.news.ru/photo/a7f13640-62e7-11ea-888b-fa163e074e61_660.jpg Фото: nccr-qsit.ethz.ch

Швейцарские физики из Высшей технической школы Цюриха создали пятиметровую микроволновую квантовую линию связи.

Как сообщает журнал «Наука и жизнь», учёные с помощью микроволнового резонатора длиной пять метров соединили два сверхпроводящих чипа из двух отдельных рефрижераторов с жидким гелием, охлаждённым до температуры минус 273,15 °C.

По такому квантовому мосту исследователям удалось передать информацию. В будущем изобретение можно будет использовать для квантовых компьютерных сетей, также оно пригодится для опытов в сфере фундаментальных исследований квантовой физики.

Как сообщал NEWS.ru, ранее специалистам из Новой Зеландии впервые удалось понаблюдать рекомбинацию трёх отдельных атомов, удерживаемых оптическими пинцетами. Исследование может в перспективе дать возможность вручную собирать молекулы.