Швейцарские физики из Высшей технической школы Цюриха создали пятиметровую микроволновую квантовую линию связи.
Как
По такому квантовому мосту исследователям удалось передать информацию. В будущем изобретение можно будет использовать для квантовых компьютерных сетей, также оно пригодится для опытов в сфере фундаментальных исследований квантовой физики.
Как сообщал NEWS.ru, ранее специалистам из Новой Зеландии впервые удалось понаблюдать рекомбинацию трёх отдельных атомов, удерживаемых оптическими пинцетами. Исследование может в перспективе дать возможность вручную собирать молекулы.
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