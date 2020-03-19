https://static.news.ru/photo/a939e1d6-69eb-11ea-9cf9-fa163e6e4271_660.jpg Фото: E. Edwards / JQI

Учёные из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге представили результаты своих исследований. Им удалось смоделировать новый тип квантовых состояний фотонов

Для проведения эксперимента они взяли цепочки из конденсаторов и проводников, которые разместили на специальной плате. Затем физики воспроизвели особый набор уравнений, который описал предположительное поведение фотонов. С помощью полученных результатов учёные рассчитывают подтвердить свои теоретические предположения и предсказать ключевые свойства пар фотонов, сообщает N+1.

На сегодняшний день исследование находится на первой ступени. Свои догадки учёные смогут подтвердить только через несколько лет.

NEWS.ru информировал ранее, что российским физикам удалось описать создание неисчерпаемого источника энергии. Теперь они ищут инструмент для удержания плазмы внутри термоядерных установок.