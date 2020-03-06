https://static.news.ru/photo/155f955c-5f35-11ea-9ad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные с кафедры медицинской и клинической генетики Хельсинкского университета изучили более 260 пород собак на семь признаков тревожности, и выяснили какая порода самая пугливая. Об этом сообщает научный портал nature.com.

Поведения животного оценивалось по семи признакам: чувствительность к шуму, страх, боязнь поверхности, невнимательность и импульсивность, компульсивное поведение, агрессия или другое тревожное поведение, связанное с разлукой.

Отмечается, что исследование проводилось на основе анкеты, заполненной владельцем. Хозяин питомца должен был указать разные случаи возникновения тревожности у собаки.

Проанализировав более 13 тысяч анкет, исследователи выяснили, что порода бордер-колли проявила склонность к навязчивым состояниям, таким как навязчивое сосредоточение взгляда в одной точке и «слежение за невидимыми мухами», порода миниатюрные шнауцеры проявили боязнь и агрессию к незнакомым людям и собакам, стаффордширские бультерьеры часто теряли внимательность, показывали навязчивые состояния и были слишком активны. Самой пугливой породой оказалась Лаготто Романьоло. Этот вид собак проявил несколько типов тревожности: чувствительность к шуму, агрессию и страх к незнакомцам.

А самыми спокойными оказались породы: лабрадор-ретривер, стаффордширский бультерьер, бернская овчарка и немецкая пастушья собака.

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