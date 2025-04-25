Раскрыт неожиданный побочный эффект корицы FC: корица может помогать организму выводить лекарства

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Корица может оказывать неожиданное влияние и помогать организму выводить лекарственные препараты, пишет Food Chemistry. Журнал приводит результаты исследования, согласно которому в популярной пряности содержится циннамальдегид. Именно он активирует рецепторы, ответственные за выведение медикаментов из организма.

Ученые из Национального центра по изучению природных продуктов Университета Миссисипи предупреждают, что регулярное употребление корицы в больших количествах, особенно в виде концентрированных биодобавок, может ускорять метаболизм лекарств. Это приводит к снижению их концентрации в крови и, как следствие, уменьшению терапевтического эффекта.

Ранее стало известно, что газированные напитки представляют серьезную угрозу для здоровья костей и сердечно-сосудистой системы. Содержащаяся в напитках ортофосфорная кислота активно вымывает кальций, повышая хрупкость костной ткани. Кроме того, одна порция такого напитка содержит эквивалент пяти-шести ложек сахара, что вызывает резкий скачок энергии с последующим спадом и риском развития гипергликемии.

Отдельную опасность для определенных групп людей представляют помидоры. Диетолог-терапевт Ольга Лушникова в беседе с NEWS.ru предупредила, что томаты могут вызывать аллергические реакции, включая кожные высыпания и слезотечение. Особую осторожность следует проявлять пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, мочекаменной и желчнокаменной болезнью. Дело в том, что употребление помидоров может провоцировать вздутие живота и другие осложнения.