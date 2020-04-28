Факультеты МГУ могут объединить в 16 научных школ

https://static.news.ru/photo/bdebed42-893d-11ea-9f77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Факультеты МГУ могут объединить в 14–16 научных школ. В настоящее время соответствующая идея реструктуризации находится на стадии обсуждения, рассказал журналистам ректор университета Виктор Садовничий.

Он отметил, что вуз последние десять лет работает по особой программе развития. В 2020 году она заканчивается, поэтому в МГУ начинаются обсуждение и проработка новой программы.

Как подчеркнул ректор, в университете на данный момент 42 факультета, более 20 научных институтов с большим кадровым потенциалом. Всё это, заявил Садовничий, следует собрать вокруг прорывных направлений для повышения эффективности.

Научные школы — это объединение вокруг прорывных научных направлений. А их может быть 14–16. Идея будет серьёзно обсуждаться осенью этого года, — цитирует ТАСС ректора МГУ.

Как ранее писал NEWS.ru, 25 тысяч научных статей МГУ станут доступны для всех желающих на время самоизоляции.

Университет открыл бесплатный доступ к 27 научным журналам, издаваемым вузом, в которых содержатся более 25 тыс. статей.