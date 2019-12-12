https://static.news.ru/photo/307abd98-1c92-11ea-8840-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт Европейского космического агентства http://www.esa.int

Европейское космическое агентство (ESA) совместно с CleanSpace запустит аппарат для борьбы с космическим мусором в 2025 году. Об этом сообщило интернет-издание N+1 со ссылкой на сайт ESA.

Согласно договору, сотрудники стартапа ClearSpace, который учрежден группой опытных исследователей проблемы космического мусора из Федеральной политехнической школы Лозанны, смогут подать окончательный вариант проекта в течение нескольких месяцев, а его реализация начнется в марте 2020 года. Оценочная стоимость проекта составляет 129 миллионов долларов США, это должно покрыть как разработку, так и запуск созданного аппарата, — сообщило издание.

Первой миссией спутника станет освобождение орбиты от крупного обломка ракеты «Vega» массой в 100 кг. Он находится в космосе уже шесть лет.

Пока у аппарата, который будет очищать космическое пространство, нет названия, но уже известно, что спутник будет весить не более 400 кг и обладать высокой автономностью. Конструкторы пока остановились на варианте двигателя с химической тягой, хотя в будущем не исключено создание подобных аппаратов с электрическими двигателями, отмечает издание.

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