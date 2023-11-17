Есть ли у России шанс полететь на Марс в XXI веке Физик Натан Эйсмонт объяснил интерес к Марсу возможной гибелью цивилизации

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Марс — один из наиболее вероятных кандидатов для заселения землянами. Ученые не оставляют надежд найти там жизнь или хотя бы ее следы, а также понять, почему планета превратилась в безжизненную пустыню. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт поделился с NEWS.ru своим мнением о российско-европейском сотрудничестве в изучении Марса и перспективах колонизации красной планеты.

Сотрудничество по ExoMars частично продолжается

Не все так печально, как может показаться на первый взгляд. Россия и Европа перестали сотрудничать по той части программы ExoMars (совместный проект «Роскосмоса» и Европейского космического агентства (ЕКА), которая была связана с посадкой на планету. В 2016 году запускали с помощью российской ракеты-носителя «Протон» искусственный спутник Марса (TGO, или Trace Gas Orbiter).

Все остальное работает. И работает очень хорошо. Сотрудничество здесь в полной мере продолжается, и даже больше, чем планировалось. Спутник ExoMars (речь о TGO) исследует атмосферу Марса, все приборы, половина из которых российские, работают.

Этот спутник служит не только России и Европе, но еще и американцам. Им же нужно как-то получать информацию об атмосфере Марса — ее передают как раз через этот аппарат. Принимают данные на нашей станции, а дальше Россия делится ими с США. Какая-то часть идет им, какая-то — нам.

Вот такое сотрудничество продолжается успешно, без затруднений. Все идет нормально. Все довольны и результатами, и планированием.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Решение европейцев выйти из проекта — жутчайшая глупость

Неприятность случилась с посадочной платформой (запуск должен был состояться в 2022 году). Все уже было готово к запуску, нужно было только нажать на кнопку «Старт», и все — полетели. Но тут европейцы сказали, что не будут продолжать этот проект.

Это была жутчайшая глупость. Это было неправильно. Но все осознают, что это результат давления европейских бюрократических структур, которые не понимают, что есть задачи, решение которых не должно зависеть от событий в мире.

Отмена проекта ударила не только по европейским и российским исследователям, но и по исследователям во всем мире.

Никто не знает, когда европейцы теперь полетят на Марс. Неясно, когда найдут финансирование для полета. Это печально.

Быстро отправить технику на Марс Россия сама не сможет

Все мы, ученые, — оптимисты. Но при всем оптимизме мы не можем уйти от реальных ограничений по многим параметрам. Новый аппарат, новая аппаратура — это все делается не по щелчку пальцев.

Самостоятельный запуск посадочной платформы на Марс — это очень непростой и затратный проект. Затратный как по финансам, так и по времени и ресурсам рабочей силы. Я уверен, что рано или поздно это будет сделано, но не так быстро, как хотелось бы.

Делать что-то, что не планировалось вначале — с позиций, близких к исходным, — задача не из легких. Был и советский задел, и российский опыт учитывался. Но есть ведь технологическая часть — сделать ракету, а есть научная — сделать измерительный прибор.

В последнем случае каждая страна — участница любого подобного проекта находится на самом высоком уровне компетенции в своей сфере. Сказать, что мы сейчас сами начнем делать какой-то прибор и окажемся на этом уровне, нельзя. Речь о всемирном разделении труда.

Вот, например, возьмем американские марсоходы. Какие у них ключевые приборы? Российские. Разве американцы не могли сами их сделать? Могли, конечно. Но у них такую качественную аппаратуру в сжатые сроки сделать не получилось.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Марс может стать запасным вариантом для землян

В случае с Марсом есть вопросы фундаментального характера, ответы на которые нужны для понимания того, что нас ждет вообще — на Земле и в Солнечной системе в целом. Вопрос о том, есть ли на Марсе жизнь, остается открытым.

Есть много новых свидетельств того, что как минимум условия для жизни на Марсе точно были. Но возникала она там или нет? Если возникала, то почему пропала? Все это пока непонятно. Изучение Марса того стоит.

Установлено, что у планеты была нормальная атмосфера. Куда она делась? Сейчас это объясняют исчезновением магнитного поля — нечему было удерживать газы в атмосфере, их сдул солнечный ветер и так далее. Но это все гипотезы, которые пока не переходят в разряд подтвержденных.

Марс нужно исследовать дальше. Потому что если с ним что-то такое произошло, то не исключено, что и Земле может это грозить. Марс стал безжизненной пустыней, но был чем-то другим. То, что там была вода, — это 100%.

Есть еще довольно пессимистичная теория о том, что разум не может долго существовать. Цивилизация рано или поздно погибает в силу естественных причин (как когда-то, например, погибли динозавры) или в силу законов собственного развития. А раз цивилизация может себя уничтожить, то, может быть, нам стоит найти какой-то запасной аэродром? В качестве такого «аэродрома» и предлагается Марс.

На Земле может произойти что-то разрушительное. В текущих условиях это уже не кажется невозможным. Поэтому колонизация Марса больше не выглядит как что-то безумное и авантюристичное.

Современные технологии позволяют поселиться на Марсе

Возникает вопрос: можно ли как-то поддерживать жизнь на Марсе? Современные технологии, похоже, это делать позволяют. Вот тот же Илон Маск (основатель Space X и Tesla) не просто фантазер. Отвергать с порога его идеи по колонизации Марса нельзя. Может, это произойдет не в те сроки, о которых он говорит. Но почему бы этому не случиться?

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

У нас ведь тоже были люди, еще до Маска, которые похожие взгляды разделяли. Это академик Николай Семенович Кардашов, например. Нельзя сказать, что Маск совершенно одинок в своих идеях.

Люди полетят на Марс уже в этом столетии

Мы (люди), конечно же, полетим на Марс. Просто это произойдет, наверное, не в следующем десятилетии. А вот в текущем столетии это случится почти наверняка.

Что является объективным показателем такого рода прогнозов? Мы смотрим на технологии, которые нас окружают, и пытаемся примерить их к условиям Марса. Получается у нас с ними полететь или нет? Получается! А раз получается, то это точно будет сделано.

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