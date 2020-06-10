Наука

Эксперты заявили о мутации коронавируса

19:30, 10 июня 2020 10
Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исследователи из США обнаружили шесть различных разновидностей коронавируса. Для их выявления потребовалось около 10 тысячи образцов.

По словам учёных, вирус мутировал в зависимости от региона. Понимание особенностей каждой мутации позволит исследователям просчитать, как будет в дальнейшем распространяться заболевание. Алгоритм расчёта будет полезен и для других опытов.

NEWS.ru информировал ранее, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала провести дополнительные исследования бессимптомных случаев COVID-19.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях