Эксперты заявили о мутации коронавируса

Исследователи из США обнаружили шесть различных разновидностей коронавируса. Для их выявления потребовалось около 10 тысячи образцов.
По словам учёных, вирус мутировал в зависимости от региона. Понимание особенностей каждой мутации позволит исследователям просчитать, как будет в дальнейшем распространяться заболевание. Алгоритм расчёта будет полезен и для других опытов.
NEWS.ru информировал ранее, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала провести дополнительные исследования бессимптомных случаев COVID-19.
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