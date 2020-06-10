Эксперты заявили о мутации коронавируса

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Около 60% случаев смерти от COVID-19 во всем мире зарегистрировано у мужчин. Американские ученые из Йельского университета выяснили, что это связано с работой иммунной системы.

Наши результаты выявили ключевые различия в иммунных реакциях на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2 у пациентов мужского и женского пола, — пишут эксперты в своей статье для medRxiv. Учёные провели анализы...