Эксперты Росатома обсудили перспективные технологии в электроэнергетике

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Павильон «Атом» на ВДНХ

В павильоне «Атом» на ВДНХ состоялась IV стратегическая сессия Клуба экспертов Росатома, проводимая Госкорпорацией совместно с медиахолдингом РБК. Участники круглого стола на тему «Переменится ли ток? Что может обеспечить энергобезопасность в меняющемся мире?» обсудили перспективные технологии в электроэнергетике.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора, директор по энергетической политике концерна «Росэнергоатом» Константин Артемьев, заместитель генерального директора «Новавинд» Виктор Свистунов, директор по стратегическому развитию АО «ТВЭЛ» Павел Азгальдов и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Атомная энергетика дает 20 процентов в выработке электричества в стране. Для того чтобы достичь этого уровня, за последние десять лет мы ввели в строй восемь энергоблоков. 20 процентов — это хорошая и устойчивая цифра, на которой мы не планируем останавливаться, мы будем работать над тем, чтобы ее увеличить», — заявил Константин Артемьев. По его словам, в планах Госкорпорации после 2035 года, помимо строительства замещающих мощностей, — развитие атомной энергетики на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сергей Пикин заявил, что среди ближайших вызовов для российской энергетики — поддержание и замещение российскими технологиями теплофикационных газовых и угольных энергоблоков, большая часть которых была построена в предыдущие десятилетия на импортном оборудовании.

«С атомом проще, — заключил он. — Это российская технология, там практически нет ничего иностранного, так что здесь все более надежно. Да и сетевой комплекс практически вышел на полное импортозамещение».

Виктор Свистунов напомнил об успешном опыте замещения импортных технологий. «Мы сосредоточили в себе весь цикл: начиная с производства ветрогенераторов и заканчивая эксплуатацией ветропарков. Мы создали завод в Волгодонске, и сейчас совместно с российскими поставщиками производим почти все вплоть до башен ветроустановок. Мы изначально шли к повышению локализации, в 2024 году Росатом начнет выпускать и лопасти для наших ветропарков. Этим будет заниматься композитный дивизион, и мы будем и дальше расширять производственную кооперацию с отраслевыми предприятиями Госкорпорации».

Для поддержания стабильности в энергосистеме ВИЭ-генерация требует развития систем накопления энергии. Эти компетенции и технологии сейчас нарабатываются: Росатом строит две гигафабрики по производству систем накопления энергии, в Калининграде и Москве. «Создание гигафабрик — это одно из ключевых направлений по развитию неядерного бизнеса Росатома, которое не только внесет огромный вклад в обеспечение электросетевого комплекса самыми современными системами накопления энергии, но и обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта», — отметил Павел Азгальдов.