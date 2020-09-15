Эксперт назвал главные причины вымирания животных на Земле

https://static.news.ru/photo/c6527e8e-f75a-11ea-b81f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главная угроза биологическому разнообразию на Земле заключается в вынужденном изменении животными мест своего обитания. Об этом рассказал главный координатор проектов программы сохранения биоразнообразия WWF России Борис Соловьёв.

Согласно докладу «Живая природа 2020» Всемирного фонда дикой природы, за последние 50 лет численность популяций млекопитающих, птиц, рыб, земноводных и пресмыкающихся на нашей планете сократилась на 68%. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные о четырёх тысячах видов позвоночных.

По словам Соловьёва, самая заметная причина вымирания животных на планете — загрязнение окружающей среды. Однако не она является главным фактором.

Главная угроза биоразнообразию – изменение мест обитаний животных. Что это значит? Вырубили лес, где обитало множество видов, или проложили через него автотрассу, — пояснил эксперт в интервью KP.RU.

Также причинами сокращения численности популяций животных являются их эксплуатация, например, охота, рыболовство, браконьерство, а также болезни и инвазивные виды. Несомненно, угрозу биоразнообразию на Земле несёт и загрязнение окружающей среды, негативно на численности живых организмов сказывается изменение климата.

По словам эксперта, из-за глобальных изменений климата животным приходится покидать привычные места обитания, из-за чего сдвигаются сезоны размножения или миграций. Соловьёв отметил, что несмотря на то что сейчас эта причина лишь на пятом месте, в ближайшие десятилетия она может стать очень важным фактором, влияющим на выживание животных.

Ранее NEWS.ru писал о том, что британские учёные подсчитали, что за последние 27 лет меры по охране природы позволили сохранить до 28 видов птиц и млекопитающих. Расчёты наглядно продемонстрировали эффективность природоохранных мер, в противном бы случае темпы вымирания птиц и млекопитающих были бы до 4,2 раза выше, чем сейчас.